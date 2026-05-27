Blaulicht

Unfallflucht in Bensheim: Mercedes auf Supermarktparkplatz beschädigt

Ein geparkter Mercedes ist am Dienstagabend in der Europa-Allee beschädigt worden. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Symbolbild. Foto: Marco Schilling
Symbolbild.

Bensheim. Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Europa-Allee einen weißen Mercedes GLK beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Unfallflucht zwischen 19 Uhr und 19.23 Uhr. Der Mercedes wurde erheblich im Bereich der linken Seite beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher lagen zunächst nicht vor. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06251 8468 0 entgegen.

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