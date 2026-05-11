Polizei

Viernheim: Unbekannter beschädigt Mercedes und flüchtet

In Viernheim ist ein geparkter Mercedes beschädigt worden. Der Verursacher flüchtet.

In Viernheim wurde ein Mercedes beschädigt (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
In Viernheim wurde ein Mercedes beschädigt (Symbolbild).
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