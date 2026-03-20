Zeugenaufruf

Viernheim: VW beschädigt und geflüchtet

Ein geparkter VW wurde in Viernheim beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort.

In Viernheim entstand ein Schaden von mehreren hundert Eurp (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
In Viernheim entstand ein Schaden von mehreren hundert Eurp (Symbolbild).

Viernheim. Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagabend einen geparkten schwarzen VW Golf in der Viernheimer Ludwigstraße beschädigt. Wie die Polizei berichtet, liegt der Tatzeitraum zwischen 17 und 20.30 Uhr. Der Unfallverursacher fuhr dabei von der Kettelerstraße kommend in Richtung Lorscher Straße die Ludwigstraße entlang.

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Er touchierte den am rechten Fahrbahnrand geparkten VW am linken Außenspiegel und sorgte so für einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet unter der Telefonnummer 06206 94400 um Hinweise. (sig)

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