Vermisster 7-jähriger Jungen gefunden

Nachdem am Mittwoch gegen 14 Uhr ein 7-jähriger Junge vermisst gemeldet und dieser unter anderem mittels Polizeihubschrauber gesucht wurde, konnte das Kind um 7.20 Uhr glücklicherweise unversehrt aufgefunden werden. Der kleine Junge versteckte sich gestern auf dem Heimweg in dessen Schulbus und verbrachte hier unbemerkt die Nacht. Als das Busunternehmen am heutigen Morgen den Betrieb wiederaufnahm, konnte der Vermisste unter der Sitzbank aufgefunden werden. Eine Rettungswagenbesatzung überprüfte den Gesundheitszustand des Kleinen und konnte ihn wohlbehalten wieder in die Arme der Eltern übergeben.