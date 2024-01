Vesperkirche: Viel mehr als nur Essensausgabe für Bedürftige

„LebensZeichen“ lautet das Leitmotiv der 27. Vesperkirche. Schon am Eröffnungssonntag mit festlichem Gottesdienst erfüllt pralles Leben das evangelische City-Gotteshaus „Konkordien“. Noch während die Speiseausgabe aufgebaut wird, herrscht an den 37 Tischen drangvolle Enge. „Essen to go“, das während der Corona-Pandemie eingeführt wurde, gibt es bewusst nicht mehr. Begegnungen und Gespräche sollen wieder im Mittelpunkt stehen.