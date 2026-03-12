Viernheim: Bewohnerin überrascht Einbrecher
Als eine Viernheimerin nach Hause kommt, erwischt sie einen Fremden in ihrem Haus. Der Einbrecher sucht sofort das Weite.
Viernheim. Ein Einbrecher ist am Mittwochabend in Viernheim auf frischer Tat erwischt worden. Nach Angaben der Polizei war der Täter zuvor gewaltsam in die Wohnung in der Beethovenstraße eingedrungen. Dort wurde er dann von der nach Hause kommenden Bewohnerin des Hauses überrascht. Der Kriminelle suchte sofort das Weite und flüchtete ohne Beute vom Tatort. Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252 7060 entgegengenommen. (heh)