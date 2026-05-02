In Hockenheim von Auto erfasst: Motorradfahrer und Sozius in Lebensgefahr
Bei sommerlichem Wetter sind in Hockenheim zwei Menschen auf einem Motorrad unterwegs. Sie stoßen mit einem Auto zusammen. Nun kämpfen beide um ihr Leben.
Hockenheim (dpa/lsw) - Zwei Menschen auf einem Motorrad sind in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Auto am frühen Nachmittag aus einem Feldweg auf eine Straße abgebogen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe der Autofahrer vermutlich das Motorrad übersehen und es sei zu dem folgenschweren Zusammenprall gekommen.