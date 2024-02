Wasserschaden im Mannheimer Schloss: Das sagt die Polizei

Das Ausmaß der Wasserschäden im Schloss ist zwar auch am Donnerstag noch nicht absehbar - aber die Anzeichen für einen technischen Defekt an der Sprinkleranlage in der Bibliothek, der zu dem Unfall am Dienstagmorgen geführt haben soll, verdichten sich. Gegen 6.20 Uhr am Dienstagmorgen hat die Sprinkleranlage in der Bibliothek ausgelöst. Wie die Sprecherin der Universität am Donnerstag auf Anfrage erklärt, geht damit automatisch eine Brandmeldung einher, die die Feuerwehr informiert. Einen Brand aber habe die nicht feststellen können, hatte bereits am Mittwoch die Leiterin der Universitätsbibliothek, Sabine Gehrlein, erklärt.