Massiver Wasserschaden in Weinheimer Geschäftshaus

Weinheim. Am Samstagabend gegen 22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim zu einem massiven Wasserschaden in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bergstraße alarmiert. Durch einen technischen Defekt kam es in dem Gebäude zu einem erheblichen Wasseraustritt, der sich über mehrere Stockwerke ausbreitete. Das Wasser suchte sich seinen Weg durch Decken und Wände und trat teilweise auch über die Außenfassade aus, teilt die Feuerwehr mit.