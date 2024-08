Wegen Triathlon: Straßen in Weinheim, Hemsbach, Birkenau gesperrt

Voll gesperrt werden am Samstag für die Rad- und Laufstrecke des Viernheimer Triathlons von 7 bis 16.30 Uhr die Industriestraße von der Max-Planck-Straße bis zum Kreisel „Waldsee, der Lorscher Weg bis Auffahrt auf die L3111, die L3111 bis zur Viernheimer Straße in Hüttenfeld sowie die Stadionstraße im Bereich Großer Stellweg und Vogelpark. Außerdem wird im gleichen Zeitraum in diesen Bereichen ein beidseitiges absolutes Halteverbot angeordnet.