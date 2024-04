Weinlagenwanderung lockt am Maifeiertag

Wein probieren, wo er wächst: Dieses Angebot lockt am 1. Mai stets eine Menge Menschen an die Hessische Bergstraße – und das bereits zum 35. Mal.

Auf der rund 18 Kilometer langen Strecke zwischen Zwingenberg, Bensheim und Heppenheim führt der Weg durch das Rebland. An insgesamt sechs Stellen befinden sich Probierstände, an denen morgen wieder ab 9 Uhr Weiß-, Rosé- und Rotweine verschiedener Qualitätsstufen ausgeschenkt werden.

Weinwanderung: Hier gibt es die originalen Stielgläser

Zum 25. Mal fand die beliebte Weinwanderung in Schriesheim statt. Bei spätsommerlichen Temperaturen strömten bereits am Vormittag viele Menschen in die Weinberge.

An den Weinständen sind außerdem kostenlose Wanderpässe erhältlich. Wer an mindestens fünf Ständen einen Stempel sammelt, kann an einer Verlosung von Weingutscheinen teilnehmen – eine Volljährigkeit vorausgesetzt.

Wundervolle Ausblicke auf den Oberrheingraben

Der Weg durch maigrüne Weinberge lässt sich in sechs Stunden gemütlich zurücklegen. Zwar geht es öfter mal bergauf und bergab, aber allzu steile Anstiege sind nicht zu bewältigen. An vielen Stellen öffnet sich der Blick auf den Oberrheingraben und die benachbarten Weinbaugebiete Pfalz, Rheinhessen, Rheingau und Baden.

Die Winzer appellieren – wie in jedem Jahr – an die Besucher, ihren Abfall nicht in den Weinbergen und Wohngebieten, sondern in den Mülltüten oder -behältern an den Weinständen sowie entlang der Strecke zu entsorgen. Deren Anzahl wurde in den vergangenen Jahren noch einmal aufgestockt.