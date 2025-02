Bewegung bei Brückenneubau zwischen Heppenheim und  Laudenbach

Heppenheim/Laudenbach. Die Laudenbacher SPD-Fraktionschefin Ulrike Schweizer plädierte unlängst dafür, Mittel in den Haushaltsplan für dieses Jahr aufzunehmen, um sich am Neubau der Heppenheimer Brücke zu beteiligen. Sie verzichtete auf einen Antrag, nachdem sie erfahren hatte, dass sich bei der Laudenbacher Verwaltung noch niemand wegen einer Mitfinanzierung gemeldet hatte. Sie hoffte aber bei der Haushaltsverabschiedung in der vergangenen Woche, dass rasch Bewegung in diese Angelegenheit kommt.