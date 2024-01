Winterdienste seit drei Uhr im Einsatz

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Mittwoch und Donnerstag vor Eisregen in der Metropolregion. „Besonders am Mittwochvormittag ist Vorsicht geboten“, sagt Marco Puckert von der Regionalen Wetterberatung des DWD in Stuttgart. Eine aktuelle Warnmeldung des Bundesdienstes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe am Dienstagmittag appellierte zudem an die Bürgerinnen und Bürger, Fahrten mit dem Auto zu vermeiden.