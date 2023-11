Zaubern unter der Schulbank

Viernheim. Seine Finger halten keine Sekunde still. Unablässig lässt Marco Lalli einen Kugelschreiber durch die Finger seiner rechten Hand wandern, während er zuhause auf dem Sofa sitzt. Er scheint überhaupt nicht zu bemerken, was seine Hand da tut. Denn eigentlich erzählt der 14-Jährige gerade von einem ziemlich aufregenden Moment: seinem Auftritt vor 10 000 Zuschauern in der neuen Show des Zauberkünstler-Duos Ehrlich Brothers.