Bei Einbruch in Warenhaus Schmuck erbeutet

Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch gegen 3.30 Uhr in ein Warenhaus in der Robert-Schuman-Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Verkaufsräumen und ließen anschließend aus Vitrinen zahlreiche Schmuckstücke mitgehen. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.