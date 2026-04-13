Zwingenberg: 37-Jähriger kracht in Bushaltestelle
In Zwingenberg war ein 37-Jähriger zu schnell und unter Alkoholeinfluss unterwegs. Er baute einen Unfall, bei dem erheblicher Schaden entstand.
Zwingenberg. Ein 37-jähriger Autofahrer hat am frühen Montagmorgen auf der B3 in Zwingenberg einen Unfall verursacht und sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, verlor der Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und vorherigem Alkoholkonsum in Höhe der Pfarrhausgasse die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts von der Straße ab und krachte in eine Bushaltestelle. Diese wurde dabei stark beschädigt, auch an seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Trotz seiner schweren Verletzungen versuchte der 37-Jährige von der Unfallstelle zu flüchten.
Ein Zeuge rief die Polizei, die den Fahrer noch in der Nähe des Unfallorts festnehmen konnte. Er wurde nach erster medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Gegen den 37-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Trunkenheit im Verkehr. Die Freiwillige Feuerwehr unterstütze bei der Sicherung der Bushaltestelle. Die B3 war aufgrund der Bergungsarbeiten bis 3.25 Uhr voll gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. (sig)