Tanz 2.000 Euro für "Tal on Fire" TG Jahn Trösel freut sich über finanzielle Unterstützung für Veranstaltung im November. 03.10.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: TG Jahn Trösel Über 2.000 Euro von der Sparkassenstiftung für "Tal on Fire" freute sich die TG Jahn Trösel. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: