Tanz

2.000 Euro für "Tal on Fire"

TG Jahn Trösel freut sich über finanzielle Unterstützung für Veranstaltung im November.

Über 2.000 Euro von der Sparkassenstiftung für "Tal on Fire" freute sich die TG Jahn Trösel. Foto: TG Jahn Trösel
Über 2.000 Euro von der Sparkassenstiftung für "Tal on Fire" freute sich die TG Jahn Trösel.
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