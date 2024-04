Von 13 bis 18 Uhr geht es dann auch in und vor den inhabergeführten Geschäften beim verkaufsoffenen Sonntag mit vielen Aktionen und Attraktionen rund. Während die meisten Aufbauarbeiten erst am Samstag anstehen – die ersten Straßenschilder für die Sperrungen wurden bereits an den Straßenrändern platziert – hat Markus Schneider schon am Freitagvormittag seinen großen Karussell-Truck in der Hauptstraße „geparkt“. „Natürlich muss aus Sicherheitsgründen alles in Waage stehen“, macht er schnell deutlich, wie wichtig ihm das Thema „Sicherheit“ ist. In der sechsten Generation betreibt seine Familie bereits das Schaustellerhandwerk, die nächste Generation sitzt mit seinen Enkelkindern bereits in der Warteschleife.