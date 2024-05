5 Gründe, warum sich die Fürther Nacht auch für Weinheimer lohnt

Die Odenwald-Gemeinde Fürth wird am Samstag, 1. Juni 2024, ab 18 Uhr zur Partymeile bei der Fürther Nacht. Für die Einheimischen ist dieser Termin natürlich gesetzt. Wir verraten, warum sich an diesem Tag ein Besuch auch für all diejenigen lohnt, die von der Bergstraße und aus Weinheim kommen.

Geschäfte haben bis Mitternacht geöffnet

Im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim und in der Weinheimer Fußgängerzone kennt ihr jeden Laden schon in- und auswendig? Dann wird es Zeit für Abwechslung. Die Geschäfte in Fürth haben im Rahmen der Fürther Nacht bis Mitternacht geöffnet. Bücher in der Buchhandlung Valentin, Spielwaren bei Zeiß, Uhren und Schmuck bei Rettig, ein Bummel durchs Modehaus Losert oder Stöbern im Kinder-Second-Hand-Laden Pusteblume - geht alles am 1. Juni. Ebenfalls geöffnet und Teilnehmer an der Fürther Nacht sind: Schaustellerbetrieb Schneider, Schausteller Mark Hupp, Sport Bihn, Fischer Schuh + Sport, Berg und Sohn, PVK Motorradhandel und die Volksbank Weschnitztal.

Musik satt: 7 Bands auf 5 Bühnen

Wenn die Odenwälder feiern, dann lassen sie es ordentlich krachen. Da ist die Fürther Nacht keine Ausnahme. Fünf Bühnen gibt es und dort ist für fast jeden Musikgeschmack etwas geboten.

Bühne an der katholischen Kirche: Rebellentaler - Polka und Oberkrainer

Rebellentaler - Polka und Oberkrainer Bühne an der Kreuzung Alte Post: Adrians Drive

Adrians Drive Bühne am NIGEFA Store: Fresh

Fresh Bühne bei Berg & Sohn / Losert: Los Dos B.A.

Los Dos B.A. Bühne auf dem Marktplatz: Black & White September, Bonanzaz, All Hat No Cattle

Foto: Philipp Reimer Photography Im vergangenen Jahr war die Greyhound Band bei der Fürther Nacht zu hören.

Feuerwerk und Stelzentheater

Jede Menge Livemusik - das ist allerdings in Sachen Unterhaltung noch lange nicht alles, was in Fürth geboten wird. Von 19.30 Uhr bis Mitternacht gibt es Live Feuershows, Walk Acts und Stelzentheater. Die Feuershow ist an der Postkreuzung und an der Alten Schule zu sehen. Und um 22.40 Uhr ist das große Feuerwehr zwischen der alten Postkreuzung und dem Bahnhof geplant.

Foto: Philipp Reimer Photography Die Feuershow gehört fest zum Programm der Fürther Nacht.

Lecker essen und trinken

Was wäre so ein Fest ohne Essen und Getränke? In der Heimat von Äppler und Kochkäse lässt man sich kulinarisch nicht lumpen. Unter anderem gibt es einen Esssensstand der Feldküche86 - genau, die kennt man auch an der Bergstraße, denn sie machen regelmäßig beim Edeka Markt Brand in Hemsbach und bei Edeka Bruder in der Weinheimer Nordstadt Halt. Ein süffiges Fürther Bier gibt's von Dorfkind Bier Manufaktur. Das Gasthaus zum Grünen Baum an der katholischen Kirche ist bei der Fürther Nacht ebenso am Start wie das Eiscafé Colosseo. Mampf-Burger darf nicht fehlen, ebenso wenig wie Fisch-Jäger, die Apfelwalzer Edelbrennerei und Schaumweinmanufaktur. Sogar der PVK Motorradhandel hat ein gastronomisches Angebot, ebenso wie Ristock Eventgastronomie, die Bergstraße Winzer eG ist vor Ort. Wer noch? Royal Kebab und Fürther Döner. Nicht zu vergessen der Bügter Nudelstand.

Foto: Philipp Reimer Photography Köstliche Getränke gibt es natürlich auch. Denn die Odenwälder wissen, wie man genießt.

Gemütliche Anfahrt