Das sind die Gewinner der Glückssternaktion Fürth

Es ist eine der traditionsreichsten Adventsaktionen der Region: Seit 1977 gehört die Glückssternaktion zur Vorweihnachtszeit in Fürth. Das Prinzip ist über 46 Jahre gleich geblieben: Zwischen dem ersten Advent und Heiligabend können die Kunden in den teilnehmenden Fürther Geschäften ein Los ausfüllen, zwischen den Jahren werden die Gewinner gezogen. Sie erhalten Gutscheine für den Einkauf in den beteiligten Gewerbebetrieben.