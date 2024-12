Gezählt hat sie niemand: Mehrere Zehntausend Lose häuften sich am Montag auf dem großen Tisch vor den beiden kleinen, hübsch verkleideten, Glücksfeen Lina und Ida Krippner. Sie alle sind während der Adventszeit von Kunden in den teilnehmenden Fürther Geschäften ausgefüllt worden. Es ist längst eine Art Ritual in der Weschnitztalgemeinde, beim vorweihnachtlichen Einkauf einen Glücksstern auszufüllen. Seit 1977 begleitet diese Aktion die Tage bis Heiligabend in Fürth.