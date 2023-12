Die Taler aus Fürth sind bei Sammlern beliebt

Immer wieder ist von der „gemeindeeigenen Währung“ die Rede, wenn das Gespräch auf den Fürther Taler kommt. Von der 2007 eingeführten Münze sind mittlerweile rund 10 000 Stück in Umlauf. Nicht alle davon im Zahlungsverkehr: Die hochwertigen Teile in Altsilber sind längst auch zu Sammlerstücken geworden. Davon berichtet der Vorsitzende des Fürther Gewerbevereins, Bernd Schmitt: Er weiß von Sammlern in den USA und Italien, die Fürther Taler besitzen.

Da diese Münzen damit aus dem Umlauf sind, muss der Gewerbeverein regelmäßig neue Taler nachschieben. So haben Schmitt und Vorstandsmitglied Rainer Gemmel am Montag weitere 1000 Münzen an die in Fürth ansässigen Banken – vertreten durch Boris Georgi (Volksbank Weschnitztal) und Tobias Schote (Sparkasse Starkenburg) – übergeben. Bei denen können die Fürther Taler erstanden werden – zum Kurs „eins zu eins“, wie Gemmel unterstreicht. Fünf Euro kostet ein Fürther Taler, exakt für diesen Gegenwert kann mit diesem im Einzelhandel, in Gaststätten, bei Handwerkern und bei Dienstleistern bezahlt werden. Fast alle Gewerbetreibenden in Fürth nehmen den Taler als Zahlungsmittel an.

Keine Frage: Der Fürther Taler macht etwas her. Darauf habe der Gewerbeverein von 16 Jahren bei dessen Einführung Wert gelegt, berichtet Gemmel. Den Gedanken, ein gemeinsames Gutscheinsystem für die Geschäfte in der Weschnitztalgemeinde einzuführen, existierte schon länger. „Es sollte aber kein Plastik oder sonst etwas Profanes sein, sondern etwas ,Gescheites‘“, erzählt er. Gemeinsam mit seiner Frau Petra entwickelte Gemmel die Idee für den Fürther Taler, die schließlich auch umgesetzt wurde.