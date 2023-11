Am kommenden Sonntag ist Martinsmarkt in Fürth

Am Sonntag, 12. November, findet wieder der Fürther Martinsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Veranstaltet wird er vom Gewerbeverein; fast so etwas wie das Wahrzeichen der Veranstaltung dürfte mittlerweile das Martinsfeuer sein, dass die Jugendfeuerwehr auf dem Marktplatz entzündet.

Wer das Feuer in Gang halten möchte, kann die Teenager unterstützen und Holzscheite kaufen; der Erlös ist für die Arbeit der Jugendwehr bestimmt, die in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum feiert. Aufgestockt werden die Einnahmen vom Gewerbeverein, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Vereine auf dem Marktplatz

Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte im Ort geöffnet und laden zum Bummeln ein. Ein Brauch, mit dem heiligen Martin in Verbindung steht, wird nicht mehr gepflegt: Martinsmännchen gibt es seit 2019 nicht mehr, und die Umzüge sind Sache der Kindergärten. Zurück zum Programm: In der „alten Schule“ ist die Fürther Afrikahilfe zu Gast, die im vorigen Jahr 50 wurde. Außerdem sind hier, und das ist in diesem Jahr neu, noch weitere Aussteller anzutreffen. Die Organisatoren wollen es noch ein wenig spannend machen und kündigen daher nur an, dass einige Kreativmarktkünstler mit ihren Ausstellungen hier zu finden sind.