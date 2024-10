Modehaus Losert schließt in Mörlenbach

Das Modehaus Losert schließt seine Filiale in Mörlenbach. Das hat die Inhaberfamilie am Montag bei einem Pressegespräch in ihrem Fürther Stammsitz bekanntgegeben. Damit endet nach fast 20 Jahren die Präsens des Unternehmens in der Nachbargemeinde im Weschnitztal. Der Grund: Nach dem Neubau des Modehauses in Fürth 2017 und der konzeptionellen Aufteilung in ein Damen- und ein Herrenhaus laufen die Geschäfte dort so gut, dass dies auch die eigene Außenstelle zu spüren bekam. „Wir haben und quasi selbst Konkurenz gemacht“, formuliert es Rolf Losert.