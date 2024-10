Wie geht es mit dem Nibelungen-Center in Mörlenbach weiter?

Was kommt nach, wenn das Modehaus Losert seine Filiale im Mörlenbacher Nibelungen-Center (ehemals K 1) schließt? Diese Frage beschäftigt die Menschen im Ort, nachdem das Familienunternehmen mit seinem Hauptsitz in Fürth zu Wochenbeginn diesen Schritt öffentlich gemacht hat. In der exponierten Immobilie war bereits im vergangenen Jahr mit der Schließung eines Chinarestaurants im Obergeschoss beträchtlicher Leerstand entstanden.