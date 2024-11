Fürther Pokalknaller im Viertelfinale

Das Viertelfinale im Bergsträßer Fußball-Kreispokal hält einen Knüller bereit. Als Kreisfußballwart Martin Wecht am Donnerstagabend das dritte Los aus dem Glas zog – fein säuberlich war da FC Fürth notiert – ahnten er und Pokalspielleiter Reiner Held schon, wer der Gegner sein würde. Da komme eigentlich nur einer infrage, flachsten sie. Und tatsächlich. Wecht zog als Los Nummer vier den Lokalrivalen SV Fürth. Und so kommt es im Viertelfinale, das noch vor Fortsetzung der Rückrunde Ende Februar/Anfang März ausgetragen werden soll, zum Fürther Derby auf der Anlage an der Schulstraße.