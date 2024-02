SV Fürth plant den nächsten Pokalcoup

Nach dem 1:0-Sensationssieg Ende Oktober gegen den Verbandsliga-Tabellenführer SV Unter-Flockenbach will der SV Fürth jetzt im Kreispokal mehr. „Normalerweise läuft der Pokal ja ein bisschen nebenher. Wir werden aber jetzt alles dafür tun und wollen unbedingt ins Halbfinale“, sagt Trainer Jochen Ingelmann. Dazu muss seine Mannschaft aber am Sonntag (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen die FSG Riedrode erneut einen klassenhöheren Gegner aus dem Weg räumen.

Die Vorbereitung bezeichnet der Trainer als „klassisch“. Ergebnisse sind nicht entscheidend. Nach dem 3:0-Sieg im ersten Testspiel gegen die SG Lindenfels/Winterkasten bekamen die Fürther bei der 0:7-Niederlage gegen Eintracht Wald-Michelbach aber ihre Grenzen aufgezeigt. „Das war vielleicht einmal ganz gut so. Denn wenn man ein halbes Jahr kein Spiel verloren hat, denkt man vielleicht, das geht immer so weiter. Das ist natürlich nicht so“, sagte Ingelmann, der bewusst anspruchsvolle Gegner wählte und am vergangenen Sonntag mit 1:3 beim Mannheimer Kreisligisten VfB Gartenstadt eine weitere Niederlage einstecken musste. Das Fürther Tor erzielte der von Olympia Lorsch zurückgekehrte Emre Gözübüyük in der Nachspielzeit. „Wir sind uns alle bewusst, dass wir uns den Erfolg immer wieder aufs Neue erarbeiten müssen“, betont Ingelmann.