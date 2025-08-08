Tödlicher Verkehrsunfall

59-Jähriger aus Kreis Bergstraße stirbt auf A5 bei Zwingenberg 

Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Autobahn für 5 Stunden voll gesperrt.

(Symbolbild). Foto: Adobe Stock
(Symbolbild).
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tödlicher Unfall auf der A5 - Sperrung in Richtung Süden
Verkehr

Tödlicher Unfall auf der A5 - Sperrung in Richtung Süden

Auf der Autobahn in Südhessen kommt es zu einem schweren Unfall. Für einen Mann endet er tödlich.

08.08.2025

Bensheim: Drei Verletzte bei schwerem Unfall auf A5 
Fahrbahn stundenlang gesperrt

Bensheim: Drei Verletzte bei schwerem Unfall auf A5 

Ein Transporter ist auf der A5 bei Bensheim auf einen Sattelzug aufgefahren. Drei Männer wurden verletzt, einer davon schwer. Die Autobahn war mehrere Stunden voll gesperrt.

08.05.2025

Autobahn nach Lastwagen-Unfall stundenlang gesperrt
Verkehr

Autobahn nach Lastwagen-Unfall stundenlang gesperrt

Nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen fällt eine Ladung Konservendosen auf die Autobahn. Die Strecke muss voll gesperrt werden. Autofahrer brauchen viel Geduld.

14.03.2025

A5 nach tödlichem Unfall bei Bensheim voll gesperrt
Polizei ermittelt

A5 nach tödlichem Unfall bei Bensheim voll gesperrt

Ein tödlicher Verkehrsunfall führt am Freitag dazu, dass die Autobahn 5 zwischen Bensheim und Zwingenberg voll gesperrt wird. Ein Mann kam bei dem Unfall ums Leben. Die Polizei ermittelt.

24.05.2024

Tödlicher Motorradunfall in Bensheim - B3 stundenlang gesperrt
Bensheim

Tödlicher Motorradunfall in Bensheim - B3 stundenlang gesperrt

Der 42 Jahre alte Mann starb noch an der Unfallstelle.

10.05.2024