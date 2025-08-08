Tödlicher Verkehrsunfall 59-Jähriger aus Kreis Bergstraße stirbt auf A5 bei Zwingenberg Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Autobahn für 5 Stunden voll gesperrt. 08.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Adobe Stock (Symbolbild). Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Verkehr Tödlicher Unfall auf der A5 - Sperrung in Richtung Süden Auf der Autobahn in Südhessen kommt es zu einem schweren Unfall. Für einen Mann endet er tödlich. 08.08.2025 Fahrbahn stundenlang gesperrt Bensheim: Drei Verletzte bei schwerem Unfall auf A5 Ein Transporter ist auf der A5 bei Bensheim auf einen Sattelzug aufgefahren. Drei Männer wurden verletzt, einer davon schwer. Die Autobahn war mehrere Stunden voll gesperrt. 08.05.2025 Verkehr Autobahn nach Lastwagen-Unfall stundenlang gesperrt Nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen fällt eine Ladung Konservendosen auf die Autobahn. Die Strecke muss voll gesperrt werden. Autofahrer brauchen viel Geduld. 14.03.2025 Polizei ermittelt A5 nach tödlichem Unfall bei Bensheim voll gesperrt Ein tödlicher Verkehrsunfall führt am Freitag dazu, dass die Autobahn 5 zwischen Bensheim und Zwingenberg voll gesperrt wird. Ein Mann kam bei dem Unfall ums Leben. Die Polizei ermittelt. 24.05.2024 Bensheim Tödlicher Motorradunfall in Bensheim - B3 stundenlang gesperrt Der 42 Jahre alte Mann starb noch an der Unfallstelle. 10.05.2024