Abtsteinach: Solarleuchte von Kindergrab gestohlen - Familie appelliert an Dieb

Abtsteinach. Das kleine Grab liegt etwas abseits, doch schon von Weitem fällt auf, wie bunt es dekoriert ist. Die leuchtend blaue Blumenstaude in der Mitte ist umgeben von kleinen Kostbarkeiten, die für die Angehörigen ideellen Wert besitzen. Am Fuße des großen Holzsterns liegt ein kleiner Porzellanengel, ein Spielzeugtraktor steht daneben. Links lächelt eine Froschfigur mit Rettungsring um den Bauch die vorbeigehenden Friedhofsbesucher an, kleine Zwerge und sogar eine bunte Windmühle, die in Kinderhände gehört, „wohnen“ hier.