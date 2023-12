Birkenau

Auch das Jugendhaus ist ein Thema

In der Sitzung der Gemeindevertretung Birkenau am 12. Dezember geht es unter anderem um den Haushalt 2024 und den Erwerb des Grundstücks in der Pfarrer-Müller-Straße. „Dieser Erwerb steht im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung“, erklärt Bürgermeister Mapplassary.