Gemeinde kauft ehemaliges Jugendhaus

Foto: Fritz Kopetzky

Rund 420 000 Euro wird die Gemeinde Birkenau in die Hand nehmen, um das ehemalige Jugendhaus in Nieder-Liebersbach vom Bistum Mainz zu kaufen, inklusive der Kosten dringender Sanierungsarbeiten. Über den Erwerb hat die Birkenauer Gemeindevertretung in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr entschieden. Das Gebäude will die Gemeinde zur Unterbringung von Flüchtlingen nutzen.