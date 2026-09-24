Wald-Michelbach

Auto prallt in Wald-Michelbach gegen Findling und kippt um

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend in der Neckarstraße in Wald-Michelbach. Foto: pixabay
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend in der Neckarstraße in Wald-Michelbach.
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 9,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-25%

89,88 €

im Jahr

  • Statt 119,88 € nur 89,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Scheunenbrand Wald-Michelbach: Flammen drohten, auf Wohnhäuser überzuspringen
Feuerwehr kämpft gegen Flammen

Scheunenbrand Wald-Michelbach: Flammen drohten, auf Wohnhäuser überzuspringen

Heikel wurde es nicht nur für die Nachbargebäude, sondern auch für die Tiere, die in der historischen Scheune untergebracht waren.

08.03.2026

Wald-Michelbach: Laserschneidemaschine sorgt für Feuerwehreinsatz
Feuerwehr

Wald-Michelbach: Laserschneidemaschine sorgt für Feuerwehreinsatz

Zu einem Wohnungsbrand in der Kirchbergstraße rückte die Feuerwehr Wald-Michelbach am Samstagabend, 31. Januar, aus.

01.02.2026

Wald-Michelbach: Brand am Stillfüssel gelöscht
Feuerwehr

Wald-Michelbach: Brand am Stillfüssel gelöscht

Nahe dem Windpark Stillfüssel in Wald-Michelbach hat es am Mittwochabend gebrannt. Direkt am Zollstock war ein Haufen Kronenschnitt in Brand geraten.

25.06.2025

Wald-Michelbach: Radlader umgekippt - Fahrer schwerverletzt
Unfall

Wald-Michelbach: Radlader umgekippt - Fahrer schwerverletzt

Der Fahrer eines Radladers will dem Gegenverkehr Vorfahrt gewähren. Dabei stößt er gegen ein geparktes Auto und sein Fahrzeug kippt auf die Seite.

19.02.2025

Frau bei Unfall in Wald-Michelbach verletzt
Wald-Michelbach

Frau bei Unfall in Wald-Michelbach verletzt

Die Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte einen Abhang hinunter.

08.11.2024