Autofahrer begeht Fahrerflucht in Fürth

Am Montag, 8. Juli, ist es gegen 15 Uhr in der Hauptstraße 19 in Fürth zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einem grauen Mercedes-Benz gegen einen Poller der Gemeinde Fürth, und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Heppenheim unter der Rufnummer: 06252 / 706-0 zu melden.