Autofahrer bei Verkehrskontrolle in Wald-Michelbach festgenommen

Bei Verkehrskontrollen in der Ludwigstraße in Wald-Michelbach und der Neckarstraße in Ober-Abtsteinach, haben Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach im Laufe des Mittwochs, 31. Juli, ein Ermittlungsverfahren gegen einen 36-jährigen Autofahrer wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Ein Test reagierte zuvor positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. In einem anderen Fall war die Betriebserlaubnis bei einem 20 Jahre alten Fahrer eines Sportwagens erloschen. Auch ihn erwartet ein entsprechendes Verfahren.