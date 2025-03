Bei der Fastnacht in Unter-Schönmattenwag hält der Bürgermeister seine Versprechen

Wald-Michelbach. Brechend voll war das Haus des Gastes, als der CV Kapital zur letzten Prunksitzung der Fastnachtssaison am Rosenmontag einlud. Passend zum Motto „Zeitreise in die Vergangenheit“ hatten die Narren aus dem Wald-Michelbacher Ortsteil Unter-Schönmattenwag – auch bekannt als Schimmeldewog – eine Zeitmaschine vorbereitet, an der Sitzungspräsident Sebastian Siefert im Lauf des viereinhalbstündigen Programms mehrfach drehte. Dass sie nicht so ganz fehlerfrei funktionierte, schien dabei niemanden zu stören. Denn die Aktiven rund um Siefert und seine Mitorganisatorin Katharina Zink, die schließlich auch selbst zum Mikrofon griff und die Schunkelrunde gesanglich aufpeppte, hatten einen Abend zusammengestellt, an dem Stammgäste und Neueinsteiger gleichermaßen auf der Bühne standen und kaum ein Akteur ohne Zugabe von der Bühne gehen durfte.