Zeugen gesucht: Beschädigungen und Hindernisse auf Fahrradtrail

Seit Anfang April wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen im Bereich des Fahrradtrails im Wald zwischen Gorxheimertal und Birkenau gemeldet. Beschädigungen fanden sich unter anderem im Bereich von "Böhms Hütt" und der Forstwegquerung. Mehrere Wegweiser wurden herausgerissen und zudem wurde die Strecke von einem Unbekannten an verschiedenen Stellen mittels Stöcken blockiert. Konkret ereigneten sich Vorfälle unter anderem in der Zeit zwischen dem 2. und 7. April sowie am 25./26. April.