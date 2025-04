Besucher strömen in Scharen zum Rimbacher Frühling

Rimbach. Die Rahmenbedingungen hätten nicht besser sein können. So freute sich dann auch Bürgermeister Holger Schmitt in seiner Funktion als Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung (WVV) bei der offiziellen Eröffnung des Rimbacher Frühlings, dass „uns das Wetter nach dem Regen im vergangenen Jahr nun den ganzen Tag Sonne geschenkt hat“. Aber auch das großartige Angebot mit 62 Ausstellern und vielen weiteren Attraktionen für Jung und Alt sorgte dafür, dass die Gewerbeschau am Sonntag wieder einmal Tausende von Besuchern in der Weschnitztaler Gemeinde lockte und diesen – getreu dem Motto – „Lust auf Frühling“ machte.