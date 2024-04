Verkaufsoffener Sonntag beim "Rimbacher Frühling"

In Rimbach setzt man in diesen Tagen einige Stoßgebete Richtung Wettergott „Petrus“ ab. Während es am gestrigen Freitag fast ununterbrochen regnete, ist auch die Aussicht auf den morgigen Sonntag alles andere als optimal. Dennoch, eine Absage des „Rimbacher Frühlings“ wird es nicht geben, wie Bürgermeister Holger Schmitt, der zugleich Vorsitzender des ausrichtenden „Wirtschafts- und Verkehrsvereins Rimbach“ ist, gegenüber unserer Zeitung betont.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Tombola in der Begegnungsstätte

Im Gegenteil, mit einer weiteren Aktion hat man das ohnehin schon umfangreiche Programm rund um den verkaufsoffenen Sonntag noch einmal erweitert. So wird es ab 12 Uhr in der Begegnungsstätte am Marktplatz eine große Tombola zugunsten der Ukraine-Hilfe Rimbach geben. Hier warten viele attraktive Preise auf große und kleine Loskäufer. Selbstverständlich werden auch Spenden gesammelt. Grant Carmine von der Ukraine-Hilfe freut sich über eine rege Beteiligung und gelöste Atmosphäre. Das Geld, das hier eingenommen wird, wird für den geplanten Hilfstransport in die Ukraine am Dienstag, 23. April, sicherlich dringend benötigt.

Das Programm 10 Uhr: Marktbeginn auf den Straßen

Ab 10 Uhr: Bismarckstraße/Ecke Gymnasiumstraße: Moped-Treffen zum „Frühlingsknattern“

11 Uhr: Eröffnung mit Fassbieranstich und musikalischer Umrahmung durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr

11.30 Uhr: Interview von Bürger meister Holger Schmitt mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald

12.15 Uhr: Interview des Bürgermeisters mit dem Kulturverein Zotzenbach

13 Uhr: TG Rimbach – Vorführung der Abteilung Turnen

– Vorführung der Abteilung Turnen 13.15 Uhr: Die Freiwillige Feuerwehr nimmt in der Bismarckstraße den neuen „Gerätewagen Hygiene“ in Betrieb

in Betrieb 13.30 Uhr: Jugendmusikschule – Lorna Dooley tritt auf mit ihren Gesangsschülern

– Lorna Dooley tritt auf mit ihren Gesangsschülern 14 Uhr: Jugendmusikschule – Nicole Agostins Theaterworkshop zeigt die Krimikomödie „Kommissar Hühnerbein – Das Haus am See“

zeigt die Krimikomödie „Kommissar Hühnerbein – Das Haus am See“ 14.30 Uhr: „Frühlingsknattern“ – Beginn der Ausfahrt

– Beginn der Ausfahrt 14.30 Uhr: TG Rimbach – Abteilung Jazztanz

15 Uhr: Jugendmusikschule – „Maybe Tuesday“

15.30 Uhr: Jugendmusikschule – „Rock Chillies“

16 Uhr: Vorführung des Tanzstudios „Dance Passion“

16.15 Uhr: Prämierung des „Frühlingsknattern“

des „Frühlingsknattern“ 16.30 Uhr: TG Rimbach – Abteilung Turnen

17 Uhr: TG Rimbach – Abteilung Judo

17.30 Uhr: Jugendmusikschule – Auftritt von Michael Schaab mit seinen Gitarrenschülern

Die Moderation auf der Aktionsbühne übernimmt Nicole Agostin

Auch sonst steht das abwechslungsreiche Programm bereits seit einigen Wochen fest. Während die Akteure der Jugendmusikschule und der TG Rimbach sicherlich noch ein wenig Lampenfieber vor ihren Auftritten haben, ist Bürgermeister Schmitt bei seinen Interviews auf der Bühne bestimmt ein „alter Hase“.

Bühne aufgebaut

Was seit gestern feststeht: Die Prämierung des „Frühlingsknatterns“ findet um 16.15 Uhr auf der Bühne statt. Bis dahin sollten die Biker wieder von ihrem Ausflug in den vorderen Odenwald zurückgekehrt sein. Apropos Bühne: Die wurde bereits am gestrigen Freitag bei strömendem Regen und herbstlichen Temperaturen aufgebaut. Und da sind wir wieder beim Thema, das Organisatoren, Beteiligte und Besucher beschäftigt: das Wetter. Holger Schmitt hofft natürlich, „dass es nicht ganz so schlimm wie am Freitag werden wird“. Aber er sagt auch: „Das ist das Los einer Open-Air-Veranstaltung. Damit muss man einfach rechnen.“ Einen „Plan B“ jedenfalls gebe es nicht. Man könne schließlich nicht in eine große Halle ausweichen, so Schmitt. Das sei unmöglich. Jedenfalls bietet der Wirtschafts- und Verkehrsverein Rimbach“ allen Beteiligten die Möglichkeit beim „Rimbacher Frühling“, ihre Waren und Leistungen einem großen Publikum zu präsentieren und zu verkaufen. Dafür bekommen sie die schönen Straßen und Plätze des Ortskerns zur Verfügung gestellt. Rathausstraße, Gymnasiumstraße, Brehmergartenweg, Bismarckstraße, Marktplatz und Rathausplatz werden sich am morgigen Sonntag also in eine echte Flaniermeile verwandeln, die zum Shoppen und hoffentlich auch zum Verweilen einlädt. Ein Mix aus Information und Unterhaltung soll es werden.

Gastronomie gut vorbereitet