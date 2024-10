Rimbacher Herbst: Von der Sonne verwöhnt

Am Vortag regnete es in Strömen, und eingedenk schlechter Erfahrungen an Markttagen befürchteten die Rimbacher das Schlimmste. Doch am gestrigen Morgen zeigt sich, die Bedenken sind grundlos: Ein sonniger Tag zieht herauf, der ab dem Vormittag viele Besucher in den Odenwald und zum Rimbacher Herbst lockt. „Oh When The Saints“, ist vom Feuerwehr-Spielmannszug zu hören, der unter Leitung von Meike Schmitt lautstark Publikum auf den Marktplatz lockt. Die beiden jüngsten „Mitspieler“, Johanna und Felix, stehen mit Rasseln auf der Bühne.