120 Menschen setzen in Rimbach ein Zeichen für Demokratie

„Ich bin vollkommen platt“, sagte Eberhard Bickel, als sich kurz nach 17 Uhr der Marktplatz mehr und mehr füllte. Denn die vier Initiatoren hatten ihre Mahnwache zwar – entgegen dem ursprünglichen Plan – am Ende doch öffentlich beworben, aber längst nicht in der Intensität, mit der für andere Veranstaltungen getrommelt wird. „Man spürt, dass es den Menschen ein Bedürfnis ist, etwas zu tun“, schlussfolgert Bickel.

Eine bunte Gemeinschaft

„Rimbach ist bunt“, dieses Schild einer Teilnehmerin beschreibt die Szene am Freitagabend treffend: Menschen unterschiedlichsten Alters, unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher gesellschaftlicher Prägung sind zusammengekommen. Was sie eint, ist die Überschrift der Mahnwache: „Zusammen gegen Rechts“. Alarmiert von den jüngsten Enthüllungen wollen sie Gesicht zeigen „für Toleranz und Empathie, gegen Hass und Hetze. Gegen Rechtsextremismus“, wie es auf den Flyern zur Mahnwache heißt.

Die beiden impulsgebenden Paare haben eine klare Haltung zur Demokratie, haben gemeinsam Demos in Mannheim und Heppenheim besucht und von dort den Vorsatz mitgebracht, die Menschen auch in ihrer Heimatgemeinde auf die Straße zu holen. „Das darf nicht nur in den Städten passieren“, sagt Bickel. Als Mitglied der Initiative „Erinnern – Gegen das Vergessen“ arbeitet er gemeinsam mit Gleichgesinnten die NS-Zeit in Rimbach auf. Insbesondere die Gespräche mit Zeitzeugen beeindrucken ihn dabei immer wieder. „Menschen, die das bis heute emotional mitnimmt.“ Spätestens dann wird klar, „dass so etwas niemals wieder passieren darf!“ Dabei gesteht Bickel Menschen durchaus zu, dass sie mit den politischen Verhältnissen unzufrieden sein können. „Aber deswegen darf man doch nicht gleich die Demokratie als solche infrage stellen oder aufs Spiel setzen.“