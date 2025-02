Rimbach: Wöchentliche Demo gegen Rechts

Rimbach. Wie heißt dieses bunte Tuch eigentlich? Kopfschütteln in der Runde, so genau weiß das niemand. Bis nach einigem Herumfragen auf dem Rimbacher Marktplatz Antwortvorschläge kommen: Fallschirm oder Schwungtuch. Ausgewählt wurde der Stoff mit den dreieinhalb Metern Durchmesser aber nicht wegen seiner Funktion, sondern wegen seiner Farben, die an den Regenbogen erinnern.