Zwei friedliche Demos

Auch wenn das Wetter gestern Nachmittag nicht unbedingt mitspielte, so hatten die Aufrufe zu zwei Kundgebungen, eine im Weschnitztal, eine im Überwald, doch eine große Resonanz: Insgesamt brachten sie gut 1000 Menschen auf die Straßen.

Gegen Wahrheitsverdreher

700 davon versammelten sich auf dem Rimbacher Marktplatz. Hier hatte „Denkmol! Demokratisches Netzwerk Weschnitztal“ zur Versammlung gegen rechts aufgerufen; auf der Bühne standen sowohl Musiker als auch einige der Initiatoren mit kurzen Stellungnahmen als Antwort auf die Frage: „Warum bin ich hier?“ Eine Frau betonte, wegen ihres sechs Monate alten Sohns da zu sein und für dessen Zukunft sorgen zu wollen; jemand anderes brachte es auf diesen Nenner: „Menschenwürde ist die Basis der Demokratie.“ Auch Gemeindevertretervorsitzende Andrea Dudszus bekannte Farbe: „Ich bin heute hier, weil ich an die Demokratie glaube.“

Die musikalische Familie Schaab von der Mitlechterner Dorfschänke sorgte mit Klassikern wie „Imagine“ oder der abgewandelten Odenwald-Hymne „Schäi wie dehoam“ für Stimmung, und der „Blasse Bertram“ alias Roland Junghans schlug erst deftig-rockige Töne an, bevor er eine wortgewaltige Wutrede gegen „gewiefte Wahrheitsverdreher und -verweigerer“ hielt, welche die Demokratie mit deren eigenen Mitteln unterlaufen wollten. Es gelte, sich ihnen in den Weg zu stellen – anders, als es frühere Generationen getan hätten, Generationen von „Wegguckern und Nixwissern“.

Sänger, Dirigenten und beteiligte von Chören aus dem Weschnitztal und Überwald kommen am Wochenende in Wald-Michelbach zur ersten Chorakademie des Sängerkreises zusammen - das Programm kann sich sehen lassen.

Erste Chorakademie in Wald-Michelbach am Wochenende

Erste Chorakademie in Wald-Michelbach am Wochenende

Die evangelischen Gemeinden im Überwald und im Weschnitztal waren fleißig: Fast 12 000 Euro sind beim Tafelaktionstag insgesamt herausgekommen, um der Tafel in Rimbach zu helfen.

Auch in Wald-Michelbach wird gegen den Rechtsextremismus demonstriert. Die Veranstalter hoffen, dass am Sonntag, 18. Februar, um 14 Uhr möglichst viele Menschen auf den Platz zwischen den Kirchen kommen.

Kundgebung in Wald-Michelbach: Demokratie geht jeden etwas an

Kundgebung in Wald-Michelbach: Demokratie geht jeden etwas an

Er plädierte dafür, sich an diejenigen unter den möglichen Rechts-Wählern zu wenden, „die es noch nicht besser wissen“. Dagegen sollte man denen entgegentreten, die Neid, Wut und Hass schüren: „Wir verschwenden keine Zeit mehr, es ihnen zu erklären. Bienen verschwenden auch keine Zeit damit, Fliegen zu erklären, warum Honig besser schmeckt als Scheiße.“

Es war eine friedliche, geradezu harmonische Demonstration, die zum Schluss in begeisterten Beifall mündete. Denn Junghans appellierte an die Menschen, für ihre eigenen Werte einzustehen und sich notfalls unbeliebt zu machen. Denn er war sicher: „Wir werden eine Wende einleiten, eine Wende zum Guten!“

„Paradiesvogel statt Reichsadler“

„Nie wieder ist jetzt!“ Dieser Ausruf wurde am Sonntagnachmittag mehrere Male aus der Menge in Wald-Michelbach herausgerufen. Einige Menschen hatten Protestschilder mitgebracht: „Paradiesvogel statt Reichsadler“, „Bunt is de Ourewald schenner“ und „25 Prozent zu viel“ – es gab aber auch drastischere Sprüche darauf zu lesen.