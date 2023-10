Sich kreativ austoben, eigene Interessen entdecken, Stärken erkennen und fördern: Beim Tag der offenen Tür der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach ging es an diesem Samstagmorgen ganz wenig um Schule. Zumindest nicht offensichtlich. Besucher konnten sich vielmehr an den unterschiedlichsten Stationen ausprobieren.