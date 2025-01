Birkenau: 200 Darts-Spieler beim Abschlussturnier der Freien Dart Liga 

Birkenau. Das Spielprinzip ist an sich ganz einfach: Ein Spieler positioniert sich knapp zweieinhalb Meter von einer runden Scheibe entfernt und versucht diese, mit einem kleinen, maximal 16,8 Zentimeter langen und höchstens 21 Gramm schweren Pfeil zu treffen. Das ist an sich nicht sonderlich schwierig, aber schnell wird die Einfachheit zur Kunst, wenn es darum geht, mit einer möglichst geringen Anzahl an Würfen die größtmögliche Punktzahl zu erzielen. Die runde Scheibe, das Dartboard, ist nämlich in 20 gleich große Segmente unterteilt, die in etwa die Form eines dünnen, gestreckten Tortenstücks haben.