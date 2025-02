Volles Haus beim Abschlussturnier der Freien Dartliga Bergstraße in Birkenau

Birkenau. Großen Zuspruch erfuhr das Abschlussturnier der Freien Dartliga Bergstraße (FDL). Das Ereignis, bei dem sich die Freizeitspieler aus den Städten und den Kommunen des Kreises in der Disziplin mit Pfeil und Wurfscheibe versuchen, wird Jahr für Jahr an wechselnden Spielstätten ausgetragen und machte in diesem Jahr erstmals Station in der FOX Lounge in Birkenau. Drei Wettbewerbe fanden an diesem Tag in den Räumlichkeiten statt, in der für dieses Turnier acht E-Dart-Automaten und zwei Wettkampfbahnen für Steel-Dart eingerichtet worden waren.