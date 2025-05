Birkenau kündigt Ruftaxi-Vertrag

Birkenau. Ob es in Birkenau über den November hinaus noch ein Ruftaxi geben wird, steht nach der Entscheidung der Gemeindevertretung vom Dienstag in den Sternen: Gegen die Stimmen von Volker Schneider (SPD) und der Fraktion der Unabhängigen Mandatsträger sprachen die Gemeindevertreter dem aktuellen Betreiber des Ruftaxis, Sigurd Heiß, die Kündigung des Vertrags mit Wirkung zum 1. November aus. Heiß reagierte seinerseits und bekundete am Rande der Sitzung seine Absicht, dem Vertrag sogar fristlos ein Ende zu setzen.