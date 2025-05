Ruftaxi in Birkenau vor ungewisser Zukunft

Birkenau. Die Neuausschreibung eines Ruftaxi-Verkehrs in Birkenau war der einzige Tagesordnungspunkt der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag: Obwohl sich Sitzungsleiter Hans-Jürgen Roos (Bündnis 90/Die Grünen), der an dem Abend den Ausschussvorsitzenden Ralf Butterman (CDU) und dessen Stellvertreter Seán O’Donovan vertrat (beide waren beruflich verhindert), eine Menge Arbeit gemacht hatte, den bisherigen Verlauf der Beratungen in den Gremien und mögliche Varianten darzustellen, konnten sich die Mandatsträger nicht auf eine gemeinsame Beschlussempfehlung verständigen: Noch sind zu viele Detailfragen offen – oder, wie es Roos formulierte: „Was können wir in der heutigen HFA-Sitzung leisten?“