Grundsteuer B: Entscheidung in Birkenau vertagt

Birkenau. Die Entscheidung über den Haushalt und die mögliche Erhöhung der Grundsteuer B in Birkenau ist vertagt. Nachdem der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) bei seiner Sitzung am 4. Februar beides noch positiv beschieden und zur Annahme empfohlen hatte, folgte die Gemeindevertretung am Dienstag einstimmig entsprechenden Anträgen der CDU-Fraktion, den Haushalt und das Thema Grundsteuer B nochmals im HFA vertiefend zu beraten.