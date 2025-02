Grundsteuer B soll in Birkenau auf 639 Prozent steigen

Birkenau. Der Birkenauer Gemeindehaushalt für das laufende Rechnungsjahr hat seine erste parlamentarische Hürde genommen: Der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) empfahl der Gemeindevertretung den mehr als 27 Millionen Euro umfassenden Etat mit einigen Änderungen mehrheitlich zur Annahme. Bis es allerdings so weit war, hatten die Ausschussmitglieder ein hartes Stück Arbeit zu bewältigen. Mehr als drei Stunden debattierten die Mandatsträger über das Zahlenwerk, was auch daran lag, dass der Vorsitzende, Ralf Butterman (CDU), seine Rolle weniger als Sitzungsleiter interpretierte, sondern sich vielmehr darin gefiel, lange Redebeiträge beizusteuern, wenn er sich nicht gerade im Dialog mit Kämmerer Jens Hilman befand, dessen Fachwissen an diesem Abend immer wieder gefragt war.