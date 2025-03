Grundsteuer B steigt in Birkenau nur moderat  

Birkenau. Der Haushalt 2025 der Gemeinde Birkenau steht. Geschlossen stimmten die Gemeindevertreter bei ihrer Sitzung am Dienstag für das rund 27 Millionen Euro umfassende Zahlenwerk. Mit ihrer Entscheidung schlossen sich die Mandatsträger dem Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) an, der unter anderem vorsah, die Grundsteuer B nur moderat von 472 auf 500 Prozent anzuheben und die Zahlung an die Hessenkasse für dieses Jahr auszusetzen. Das Minus im Etat von rund 500.000 Euro soll durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden.